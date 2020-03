Bała się kwarantanny. Zapłaciła krocie za "ucieczkę" taksówką

Mieszkanka Rzymu zapłaciła 1200 euro (ponad 5 tysięcy złotych) za podróż taksówką z Mediolanu do rodzinnego miasta. Włoskie media podają tę informację, by zilustrować skalę desperacji ludzi próbujących uciec z Lombardii, obawiając się całkowitego zamknięcia tego włoskiego regionu.

O sześciogodzinnym nocnym kursie z Mediolanu do Rzymu w miniony weekend, na trasie liczącej ok. 600 kilometrów, opowiedział agencji Ansa mediolański taksówkarz o imieniu Melchiorre.

- Centrala zawiadomiła mnie, że jest kurs do Rzymu i zapytali mnie, czy nie mam nic przeciwko temu. Zgodziłem się bez zastanowienia, przecież to moja praca. Oczywiście przed odjazdem zapytałem młodą kobietę, czy wie, ile to będzie kosztować. Ona już została poinformowana i nie zniechęciła się - relacjonował kierowca.