Zakaz imprez sylwestrowych we Włoszech. Władze zaostrzają restrykcje w związku z pandemią

Władze we Włoszech wydały dekret, który zaostrza restrykcje w związku z pandemią COVID-19. Z powodu błyskawicznego szerzeniem się wariantu omikron, do końca stycznia zabroniona będzie organizacja wszelkich masowych imprez, wydarzeń i koncertów pod gołym niebem, a także zamknięte będą dyskoteki i sale taneczne - nie będzie można zorganizować żadnych imprez sylwestrowych na placach.

We Włoszech wprowadzono obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz. To jeden z zapisów wydanego w czwartek przez rząd przedświątecznego dekretu zaostrzającego walkę z pandemią COVID-19 w związku z błyskawicznym szerzeniem się wariantu omikron. Dekret został wydany w dniu, gdy we Włoszech odnotowano najwyższą dobową liczbę zakażeń od początku pandemii - ponad 44 tysiące.