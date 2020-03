"Jak, u diabła, mamy wytłumaczyć, że należy zostać w domu?". Władze zakazują, ale słońce kusi

Władze zakazują, ale słońce kusi. W ostatnich dniach Włosi wrzucają do sieci sporo zdjęć ze spacerów, wycieczek, spotkań na powietrzu. Robią to także mieszkańcy północnej części kraju, gdzie toczy się najcięższa walka o zdrowie i życie tysięcy pacjentów zakażonych koronawirusem.

"Przez dwa-trzy dni skrupulatnie przestrzega się norm, a potem wszystko się rozluźnia"

Statystykę tę władze regionalne sporządziły na podstawie danych uzyskanych od operatorów telefonii komórkowej. Przeanalizowano sygnały z aparatów, a wyniki pokazały, że czterech na dziesięciu mieszkańców Lombardii nie stosuje się do nakazu izolacji domowej. - Za dużo ludzi wychodzi. Należy pozostawać w domu możliwie najwięcej - skomentował i zaapelował wiceprzewodniczący władz regionalnych Fabrizio Sala.

"Kontrolujemy was przez telefony komórkowe, nie wychodźcie na zewnątrz, to bardzo ważne, bo tę bitwę wygramy my" – przestrzegł w internetowej relacji Giulio Gallera z zarządu lombardzkiej opieki społecznej.