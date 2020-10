Włoskie ministerstwo zdrowia poinformowało w poniedziałek o 73 osobach zmarłych w związku z zakażeniem koronawirusem. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w Lombardii, a władze tego regionu apelują do rządu Włoch o wprowadzenie godziny policyjnej. "Lombardia poddaje się i wywiesza białą flagę" - tak włoski dziennik "La Repubblica" skomentował we wtorek ten wniosek.

73 osoby zmarły ostatniej doby we Włoszech na COVID-19, potwierdzono 9338 nowych zakażeń, czyli mniej niż w ostatnich dniach. Wykonanych zostało 98 tysięcy testów - poinformowało w poniedziałek włoskie ministerstwo zdrowia. Dobowa liczba nowych zakażeń spadła po raz pierwszy od tygodnia, ale prawie o 50 tysięcy zmniejszyła się też liczba przeprowadzonych badań w porównaniu z niedzielą.

Łączny bilans zmarłych od początku epidemii wynosi 36 616. Do tej pory koronawirusa wykryto w kraju u 423 tysięcy osób, z których wyzdrowiało 252 tysięcy. Szacuje się, że obecnie zakażonych jest co najmniej 134 tys. osób. W szpitalach przebywa ponad 7600 najciężej chorych na COVID-19. Ich liczba na intensywnej terapii wzrosła o 47 do 797.