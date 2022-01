Włoski wiceminister zdrowia: o ile nie pojawi się nowy wariant, prawie cała populacja zetknie się z omikronem

We Włoszech wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri ocenił, że do końca 2022 roku "prawie cała populacja" zetknie się z wariantem koronawirusa omikron, o ile nie pojawi się inna odmiana SARS-CoV-2. - Nie ma przed nim ucieczki - powiedział. W ponad 60-milionowych Włoszech na COVID-19 zachorowało do tej pory 8,7 miliona osób.