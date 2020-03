"Pieśń o werbenie" ma już kilka wieków. To jedno wykonanie wzruszyło cały świat

"To tak piękne i tak tragiczne". "Przypomina scenę z czasów plag średniowiecza". Internauci komentują wyjątkowe nagranie ze Sieny: mężczyzna odizolowany w domu intonuje tradycyjną pieśń, po chwili śpiewa z nim cała ulica. I to na kilka głosów. "Pieśń o werbenie" to legenda o mieście, kwiatach i... sieci wodociągowej.