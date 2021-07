W Rzymie i okolicach 90 procent zakażeń koronawirusem dotyczy młodzieży

Władze włoskiego stołecznego regiony Lacjum poinformowały, że 90 procent zakażeń koronawirusem wykrywanych w Rzymie i okolicach dotyczy młodzieży, a średni wiek osób z infekcją spadł do 23 lat. - Dane potwierdzają, że w tej fazie krążenie wirusa dotyczy głównie młodzieży, dlatego ponawiamy apel o to, by się zaszczepić – powiedział szef regionalnej służby zdrowia Alessio D'Amato.

90 procent zakażeń koronawirusem wykrywanych w stołecznym włoskim regionie Lacjum dotyczy młodzieży, a średni wiek osób z infekcją spadł do 23 lat - podały w czwartek włoskie władze.

W szpitalach zajętych jest 2 procent łóżek dla chorych na COVID-19. Liczba zakażeń we Włoszech rośnie. Szef wydziału do spraw ochrony zdrowia we władzach regionu Lacjum Alessio D'Amato poinformował, że do 52 wzrosła liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców.

Zakażenia koronawirusem dotyczą głównie młodzieży

- Dane potwierdzają, że w tej fazie krążenie wirusa dotyczy głównie młodzieży, dlatego ponawiamy apel o to, by się zaszczepić - dodał D'Amato. Minionej doby w Lacjum stwierdzono prawie 800 następnych przypadków zakażeń, w tym około 520 w Rzymie.

W całych Włoszech zarejestrowano 15 następnych zgonów na COVID-19 i 5057 kolejnych zakażeń - o około 700 więcej niż dzień wcześniej. Dużemu wzrostowi zakażeń - o 117 procent w ciągu kilku dni - nie towarzyszy zwiększona presja na szpitale.

Włochy PAP/EPA/Igor Petyx

Dekret premiera o rozszerzeniu stosowania przepustek COVID-19

W czwartek premier Mario Draghi wydał dekret, na mocy którego od 6 sierpnia jedna dawka szczepionki uprawniać będzie wszystkich w wieku od 12 lat do wejścia do restauracji w zamkniętych pomieszczeniach.

Rozporządzenie pozwala również na wejście do teatru i kina, do udziału w różnych imprezach sportowych, wstępu na basen, do siłowni, na targi, zjazdy, do parków rozrywki i salonów gry. Rada Ministrów zdecydowała, że nadal będą zamknięte dyskoteki.

Autor:asty/kg

Źródło: PAP