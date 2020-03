Kolejna doba z mniejszą liczbą zmarłych we Włoszech, ale "batalia jest bardzo długa"

"Batalia jest bardzo długa, nie możemy osłabiać swojej czujności"

- Nie powinniśmy zatrzymywać się na liczbach, ale to są dane, które muszą zmuszać do refleksji i zachęcają nas do powtarzania, że dzięki naszemu zachowaniu ratujemy życie - dodał Richeldi. Jak mówił, "te dane motywują do tego, by kontynuować obecne zachowania, ale także by robić to jeszcze bardziej skrupulatnie".