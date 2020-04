Niesie pomoc w ogarniętym chorobą mieście. "Mimo chwil słabości, strachu, niepokoju"

Giulia Villa jest jedną z lekarek we włoskim Bergamo. Działa w specjalnym zespole, który składa chorym wizyty domowe w ogarniętym chorobą mieście. - Chęć niesienia pomocy i przetrwania tego strasznego czasu daje nam siłę, która pcha nas każdego dnia do pomocy - opowiada.

"Działamy natychmiast"

Jej specjalna jednostka rozpoczęła pracę w regionie niecały miesiąc temu i bardzo pomogła lokalnej społeczności. - Miejscowi lekarze mają problem z leczeniem pacjentów z tak podstawowego powodu jak brak odzieży ochronnej. My ją mamy i możemy bezpiecznie pracować, zapewnić dostęp do środków ochrony zdrowia - mówi.

- Najważniejsze w pierwszych dniach było dostarczenie pacjentom butli z tlenem. Stale do nas dzwonili, płacząc. Byli zdesperowani, bo nie mogli nigdzie znaleźć tlenu. Apteki zamykały się, a oni próbowali dodzwonić się do wszystkich, które jeszcze pracowały, co było bardzo trudne - wspomina. Sama wydarzeniami jest "wstrząśnięta", przyznaje, że nikt nie był na to gotowy. - Działamy natychmiast, nawet jeżeli mamy chwile słabości, chwile strachu, czy niepokoju - przekonuje.