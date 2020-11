"Nie zgadzamy się na zamknięcie, bo grozi nam, że niczego już nie otworzymy"

Gubernator Piemontu Alberto Cirio zażądał w czwartek od rządu wyjaśnień "logiki decyzji", jaką podjął. Jak zaznaczył, zapadła ona na podstawie "starych danych sprzed co najmniej 10 dni". Zdaniem szefa władz regionu Rada Ministrów nie uwzględniła poprawy wskaźnika zakaźności. - Piemont zasługuje na szacunek, zasługują na to mieszkańcy i wiele firm, które być może już nigdy więcej nie zostaną ponownie otwarte - podkreślił Cirio.

Lombardia się zamyka, władze protestują

Zaprotestował też burmistrz położonej w Lombardii miejscowości Casalpusterlengo Elia Delmiglio. Gmina ta była czerwoną strefą po wybuchu epidemii w lutym. - Prosimy rząd o to, by to przemyślał. Nie zgadzamy się na ponowne zamknięcie wszystkiego, bo grozi nam to, że niczego już potem nie otworzymy- stwierdził burmistrz. - Ten rejon został zamknięty razem z 10 innymi gminami w pierwszej czerwonej strefie we Włoszech, pierwszej w Europie i drugiej na świecie po Wuhan w Chinach - powiedział. Jego zdaniem wtedy sytuacja pandemiczna była poważna, ale teraz poprawiła się.