We Włoszech mniej zakażeń niż w Polsce. Turyści wrócą do Koloseum

Od 1 czerwca, po prawie trzymiesięcznej przerwie z powodu epidemii COVID-19, otwarte zostanie Koloseum w Rzymie. Zmienią się godziny, trasy i warunki zwiedzania. We Włoszech we wtorek zmarło 78 osób zakażonych koronawirusem, co jest najniższą liczbą od 2 marca. Nowych zakażeń stwierdzono niespełna 400 - mniej niż w Polsce, gdzie tego dnia odnotowano 445 nowych infekcji.

Zapowiedziane zmiany w przebiegu zwiedzania rzymskiego Koloseum - symbolu turystyki we Włoszech - zostaną wprowadzone w związku z wymogami bezpieczeństwa sanitarnego i koniecznością unikania skupisk ludzi - zabytek ten w czasach przed obecnym kryzysem zwiedzało rocznie 7,5 miliona osób.

Zwiedzanie na nowych zasadach

Koloseum będzie otwarte dłużej niż przed epidemią. Kolejna zapowiedziana nowość, to obok normalnego biletu wstępu w cenie 16 euro bilet ulgowy za 9,50 euro na popołudniowe zwiedzanie. Wprowadzono również szereg zasad sanitarnych, między innymi nakaz noszenia maseczek i obowiązek mierzenia temperatury przed wejściem do obiektu. W pierwszej fazie jego otwarcia wpuszczane będą niewielkie grupy zwiedzających, maksymalnie do 14 osób, którym będzie towarzyszył opiekun - przewodnik.

Również 1 czerwca, w nowym reżimie sanitarnym, otwarte zostaną Muzea Watykańskie. Od wtorku można już zwiedzać park archeologiczny w Pompejach.

3 czerwca mają zostać otwarte granice większości regionów Włoch i całego kraju. Z tym krokiem, znoszącym restrykcje dotyczące podróży, wiąże się nadzieje na powrót turystów; zarówno krajowych, jak i zagranicznych, na razie z krajów europejskich.

Od czerwca otwarte zostanie rzymskie Koloseum Diliff/Wikimedia CC BY 2.0

Koronawirus we Włoszech

We Włoszech w ciągu doby zmarło 78 osób zakażonych koronawirusem, co jest najniższą liczbą zgonów od 2 marca. Stwierdzono prawie 400 nowych przypadków infekcji - podała we wtorek Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 32955. Obecnie liczba chorych, zakażonych wirusem, wynosi ponad 52 tysiące i spadła w ciągu dnia o około 2300. 44,5 tys. osób przebywa w domowej izolacji.

Od początku epidemii w lutym potwierdzono 230,5 tysiąca nowych zakażeń. Wyleczonych jest już 144 tysiące osób, o około 2600 więcej niż poprzedniego dnia. Na oddziałach intensywnej terapii w całym kraju jest 521 najciężej chorych.

Poprawia się sytuacja w Lombardii. Odnotowano tam w ciągu doby 22 zgony i 159 nowych zakażeń. Wskaźnik ich wzrostu spadł od poniedziałku z 2,6 proc. do 1,7 proc. Wtorek jest kolejnym dniem na Sardynii bez stwierdzenia nowych zakażeń. Nie wykryto ich także w Basilicacie, Molise i Kalabrii oraz w autonomicznej prowincji Bolzano.

Autor:asty

Źródło: PAP