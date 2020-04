Nim znaleźli pierwszego zakażonego, trwał już "mroczny miesiąc" we Włoszech

Pod koniec stycznia uwaga we Włoszech skupiona była wyłącznie na przypadkach zakażenia koronawirusem, stwierdzonych w Rzymie u pary chińskich turystów przybyłych z miasta Wuhan, czyli epicentrum epidemii. Małżeństwo w ciężkim stanie trafiło do szpitala zakaźnego Spallanzani w Wiecznym Mieście. W związku z tą sprawą włoski rząd wstrzymał natychmiast ruch lotniczy z Chinami.

We Włoszech epidemia spowalnia PAP/EPA/ANGELO CARCONI

Koronawirus we Włoszech

Do wtorku we Włoszech zmarło 27 359 osób zakażonych koronawirusem i wykryto 201,5 tys. przypadków zakażeń.

W codziennym biuletynie na temat przebiegu epidemii we wtorek podano, że obecnie zakażonych jest we Włoszech 105 tys. osób. Liczba chorych pod opieką lekarzy spadła o 608 od poniedziałku. Do zdrowia powróciło już prawie 69 tys. osób.