Od poniedziałku duża zmiana we Włoszech. Rząd musiał wyjaśnić, kim są "congiunti"

Od niedzieli, gdy premier Giuseppe Conte przedstawił zasady częściowego otwarcia kraju i zniesienia niektórych obostrzeń, we Włoszech trwała dyskusja na temat znaczenia słowa "congiunti" (powiązani). To osoby określane tym mianem Włosi będą mogli odwiedzać od poniedziałku. Ponieważ szef rządu mówił, że dotyczy to członków rodzin, podniosły się głosy, że niesprawiedliwie wykluczono przyjaciół, narzeczonych, osoby w stałych związkach mieszkające osobno.