Rząd we Włoszech pracuje nad nowym rozporządzeniem w sprawie przepisów, które mają obowiązywać w okresie świąteczno-noworocznym. Miejscowe media zwracają uwagę na słowa ministra do spraw reform, który stwierdził, że przeżywanie świąt Bożego Narodzenia inaczej niż tradycyjnie nie jest herezją. - Herezją jest niezdawanie sobie sprawy z tego, że ludzie chorują, z trudności lekarzy i cierpienia – ocenił Francesco Boccia.

Włoski minister do spraw reform Francesco Boccia podczas czwartkowej narady z przedstawicielami lokalnych władz, odnosząc się do możliwości utrzymywania restrykcji w czasie świąt Bożego Narodzenia podkreślił, że "msza i narodziny Dzieciątka Jezus dwie godziny wcześniej to nie herezja". - Herezją jest niezdawanie sobie sprawy z tego, że ludzie chorują, z trudności lekarzy i cierpienia - dodał.