Rośnie liczba zmarłych włoskich lekarzy i lekarek zakażonych koronawirusem

Polski lekarz we Włoszech: przyrost chorych i przypadków śmiertelnych maleje Najmniej przyjemnym obrazem, który obserwuje się tutaj to poczucie straty, beznadziei i bezsilności - mówił w programie "Tak jest" na antenie TVN24 dr Michał Madeyski, koordynator Medycznego Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, który wraz z innymi lekarzami i ratownikami z Polski pojechał do północnych Włoch, by wesprzeć personel medyczny z Wojskowego Instytutu Medycznego w Lombardii. TVN24