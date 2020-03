Wojsko nakłania Włochów do pozostania w domu. "W kraju nie ma jeszcze szczytu zachorowań"

"Wszystko jest możliwe"

W kraju liczba zakażonych w stosunku do dnia poprzedniego wzrosła o 4670. Szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli na piątkowej konferencji prasowej w Rzymie poinformował, że liczba zmarłych zakażonych koronawirusem wzrosła do 4032. Zwrócił przy tym uwagę, że to bilans zmarłych "z koronawirusem", a nie "z powodu koronawirusa". Podkreślił, że w kraju nie ma jeszcze szczytu zachorowań. Jego zdaniem wprowadzone środki do walki z epidemią przynoszą rezultaty.