- Zwracam się z apelem o używanie maseczek albo trzeba będzie wszystko ponownie zamknąć. Nie możemy wrócić do tego, co było i zmarnować dotychczasowych wysiłków - podkreślił przedstawiciel władz Lacjum.

- Musimy nosić maseczki, bo inaczej jest ryzyko nowych przypadków jak w Katalonii - tak szef wydziału do spraw służby zdrowia Alessio D'Amato odniósł się do sytuacji w hiszpańskim regionie, gdzie doszło do raptownego wzrostu nowych zakażeń SARS-CoV-2.