Przepustka sanitarna we Włoszech będzie zawieszana po stwierdzeniu zakażenia

Ważność przepustki COVID-19 we Włoszech będzie automatycznie zawieszana w momencie uzyskania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Rozporządzenie rządu w tej sprawie, które rozwiązuje problem luki w systemie, weszło w życie w sobotę.

Przepustka sanitarna, czyli Green Pass, jest masowo stosowana we Włoszech. Wymagana jest we wszystkich miejscach pracy i wejściu do wielu miejsc publicznych, od lokali gastronomicznych po placówki kultury, obiekty sportowe i masowe imprezy.

Sytuacja pandemiczna we Włoszech

We Włoszech kolejny dzień z rzędu rośnie liczba zakażeń wariantem omikron, która zbliża się do stu. W sobotę wykryto 10 przypadków w laboratorium w szpitalu we Florencji.

Dane epidemiczne z ostatniej doby to 123 zmarłych na COVID-19 i ponad 28 tysięcy nowych przypadków koronawirusa wykrytych w około 700 tysiącach testów. To liczby zbliżone do poprzedniego dnia.

Walka z pandemią we Włoszech PAP/EPA, Luca Zennaro

Liczba zmarłych od początku pandemii wzrosła do 135 544.

Szacuje się, że obecnie zakażonych jest 347 tysięcy osób. Do szpitali przyjęto 150 kolejnych chorych. Łącznie hospitalizowanych jest około 8500 osób; prawie tysiąc jest na intensywnej terapii.

