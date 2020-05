"Są gęsto zaludnione regiony, gdzie doszło do intensywnego ataku wirusa". Przedstawiciel WHO mówi o milionach zakażonych

Jeden z dyrektorów w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Ranieri Guerra, członek komitetu naukowego doradzającego rządowi w Rzymie, stwierdził, że we Włoszech zakażone koronawirusem mogą być ponad trzy miliony osób. - Są gęsto zaludnione regiony, gdzie doszło do intensywnego ataku wirusa - dodał.