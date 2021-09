Koronawirus we Włoszech. Prezydent o obowiązku szczepień i atakach antyszczepionkowców

Prezydent Włoch, Sergio Mattarella, stwierdził w niedzielę, że zaszczepienie się przeciw COVID-19 jest "obowiązkiem obywatelskim i moralnym". - Nie można powoływać się na wolność, by uchylić się od szczepienia - podkreślił.

Prezydent zabrał głos w momencie, gdy we Włoszech trwa ożywiona dyskusja nad możliwością znacznego rozszerzenia wymogu posiadania przepustki COVID-19, także w miejscach pracy czy nawet wprowadzenia obowiązku szczepień. Podczas wizyty na uniwersytecie w mieście Pawia w Lombardii Mattarella oświadczył: kto odmawia zaszczepienia się, z wyjątkiem tych, którzy nie mogą tego zrobić ze względów zdrowotnych, i chce prowadzić normalne życie, chodząc do pracy czy miejsc relaksu, zmusza wszystkich innych do ograniczenia swojej wolności i rezygnacji z możliwości powrotu do normalnego stylu życia.

Koronawirus we Włoszech. Prezydent o obowiązku szczepień

Kwestia zdrowia jako dobra publicznego, jak zaznaczył prezydent, wymaga "odpowiedzialności społecznej" i "moralnego, obywatelskiego obowiązku zaszczepienia się".

Mattarella wyraził też opinię, że "należy stanowczo zwalczać i rygorystycznie karać" akty przemocy i pogróżki kierowane ostatnio we Włoszech pod adresem lekarzy, naukowców i dziennikarzy oraz przedstawicieli instytucji państwa. Tak odniósł się do incydentów, których sprawcami są antyszczepionkowcy i przeciwnicy obowiązku przepustek sanitarnych.

Spotkanie delegacji ministerstw zdrowia z G20

Zagwarantowanie szczepionek przeciw COVID-19 krajom najbardziej potrzebującym to z kolei jeden z celów spotkania w Rzymie delegacji ministerstw zdrowia z państw G20. - Dziś nierówności są bardzo duże - mówił w niedzielę gospodarz obrad włoski minister Roberto Speranza.

W pierwszym dniu spotkania na temat pandemii Speranza zauważył, że są kraje, gdzie kampania szczepień jest bardzo zaawansowana oraz te, które są daleko za nimi.

Jego zdaniem są warunki do tego, by 20 najbardziej rozwiniętych krajów świata podpisało Pakt Rzymski, w którym szczepionka zostanie uznana za "prawo wszystkich, a nie przywilej dla nielicznych". - To wyzwanie, które podzielają wszystkie reprezentowane tu państwa - oświadczył Speranza. Wyraził nadzieję, że wszystkie kraje podpiszą w poniedziałek deklarację w tej sprawie.

Minister zdrowia Włoch zwrócił się też do obserwujących obrady dziennikarzy i odniósł się do pogróżek i napaści, do jakich doszło na reporterów we Włoszech podczas wieców antyszczepionkowców. - Chcę wyrazić solidarność z tymi, którzy otrzymują groźby z powodu wykonywanej pracy" - oświadczył Speranza. "Widzieliśmy, że wielu dziennikarzy płaci cenę za swoją pracę i to jest niedopuszczalne" - dodał.

