Włochy wprowadzają kolejne restrykcje. Premier: wskaźnik zakaźności przekroczył poziom krytyczny

- Rząd postawił sobie jasny cel: chcemy mieć krzywą epidemiczną pod kontrolą. Tylko w ten sposób zdołamy panować nad pandemią i nie zostaniemy przez nią przytłoczeni - oświadczył Conte. Położył nacisk na to, że jedynie w ten sposób uda się zapobiec drugiemu generalnemu lockdownowi. - Kraj nie może sobie więcej na to pozwolić. Musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby chronić zdrowie i gospodarkę. Stąd potrzeba bardziej restrykcyjnych kroków - oświadczył.

Zakaz wesel, zawieszone zawody sportowe

Conte ogłosił, że wszystkie lokale gastronomiczne, takie jak bary, restauracje, lodziarnie i cukiernie, mogą być otwarte do godz. 18. Później mogą dostarczać żywność do domów i sprzedawać ją na wynos. Przy jednym stoliku restauracyjnym nie będzie mogło usiąść więcej niż cztery osoby, z wyjątkiem większych rodzin. Po godzinie 18 zabroniona będzie konsumpcja żywności i napojów na placach i w ogóle w przestrzeni publicznej.

Przypomniał, że już latem, kiedy wszyscy wydawali się zrelaksowani i przekonani, że udało się wyjść z najgorszej fazy pandemii, rząd zwrócił się do parlamentu o zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego, by dalej umacniać walkę z wirusem i kupować miliony maseczek ochronnych.

"W walce z pandemią skuteczniejsze są lokalne lockdowny"

Doradca włoskiego ministerstwa zdrowia Walter Ricciardi przypomniał w rozmowie z dziennikiem "Il Messeggero", że "wiele regionów nie zrobiło tego, co powinny zrobić latem, by dostosować się do systemu ochrony". - Dzisiaj ponosimy tego konsekwencje. Mamy niewiele tygodni na interwencję - stwierdził ekspert dodając, że "w skali od jednego do dziesięciu jego poziom zaniepokojenia wynosi dziewięć". - Obecne tempo wzrostu zakażeń, gdy w sobotę było ich ponad 19 tysięcy, jest nie do przyjęcia - stwierdził.