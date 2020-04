Dozwolone wizyty u bliskich, potem otwarcie restauracji. Ale "nie ma mowy o wolności dla wszystkich"

"Nie ma mowy o wolności dla wszystkich"

Trzymać odległość

Premier powtórzył wcześniejsze zapowiedzi, że szkoły pozostaną zamknięte do początku nowego roku szkolnego we wrześniu. Jak podkreślił, wszystkie ekspertyzy wskazują na wysokie ryzyko wzrostu zakażeń koronawirusem w przypadku otwarcia szkół na obecnym etapie epidemii. Zapewnił, że dokładane są wszelkie starania, aby matury w formie wyłącznie egzaminu ustnego mogły odbyć się w szkołach, przy zachowaniu wszystkich środków ochrony. Conte wyjaśnił, że także w drugiej fazie niezbędne będzie zachowanie dystansu społecznego, również w rodzinach, oraz środków prewencji i ochrony osobistej. - Fundamentalne znaczenie będzie miało odpowiedzialne zachowanie nas wszystkich. Nigdy nie należy się zbliżać, bezpieczna odległość musi wynosić co najmniej metr - wezwał obywateli. - Jeśli nie będziemy przestrzegać kroków prewencji, krzywa zachorowań może wymknąć się spod kontroli", "wzrośnie liczba zmarłych i dojdzie do nieodwracalnych strat dla naszej gospodarki - ostrzegł. I zaapelował: - Jeśli kochasz Włochy, zachowaj dystans.