Od początku pandemii we Włoszech "nastąpił równoległy kryzys"

"Strach przed śmiercią, depresja, gniew, ataki paniki, bezsenność - osoby, które przeżyły COVID-19, mają podobne objawy, co ocaleni z klęsk żywiołowych" - podaje BBC w poniedziałkowej publikacji. Jest poświęcona pracy psychologów w szpitalach we Włoszech, kraju, w którym z powodu koronawirusa, zmarło ponad 30 tysięcy osób.

- Kiedy pacjenci z objawami COVID-19 trafiają do szpitala, myślą, że to początek końca - mówi BBC psycholog Tommaso Speranza. Pracuje w rzymskim Instytucie Chorób Zakaźnych Spallanzani, jednym z najważniejszych w walce z pandemią we Włoszech.