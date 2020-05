Włosi wrócą do kościołów w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. "Może także dzięki niemu otrzymaliśmy tę łaskę"

Msze z udziałem wiernych zostaną wznowione we Włoszech 18 maja. Przewodniczący Konferencji Episkopatu kardynał Gualtiero Bassetti zwrócił uwagę, że stanie się to w setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. - To był wielki papież, ale także wielki mistyk i może także dzięki niemu otrzymaliśmy tę łaskę - stwierdził hierarcha.