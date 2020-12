Ponad 70 tysięcy zgonów z powodu koronawirusa w pierwszym europejskim kraju

Włochy poinformowały w środę o 553 zgonach na COVID-19. Tym samym łączna liczba osób, które zmarły z powodu choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 od początku pandemii przekroczyła w tym kraju 70 tysięcy. Włochy to kraj z najwyższą liczbą zgonów na COVID-19 w Europie. W opublikowanym tuż przed rozpoczęciem szczepień sondażu dwie trzecie Włochów zapowiedziało, że to zrobi.

Włoski resort zdrowia poinformował w środę o 14 522 nowych zakażeniach koronawirusem. W ciągu ostatniej doby wykonanych zostało ponad 175 tysięcy testów. Około 8 procent z nich dało wynik pozytywny.

Od lutego, czyli od początku pandemii we Włoszech, zmarło 70 395 osób. Włochy to kraj z najwyższą liczbą zgonów na COVID-19 w Europie. W skali całego świata najwięcej osób zmarło z powodu COVID-19 w Stanach Zjednoczonych (ponad 323 tysiące), Brazylii (ponad 188 tysięcy), Indiach (ponad 146 tysięcy) i Meksyku (ponad 119 tysięcy).

Koronawirus w Mediolanie PAP/EPA/Mourad Balti Touati

Łączna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia we Włoszech to prawie dwa miliony. Za zdrowe uznano do 23 grudnia około 1,3 miliona osób. Obecnie zakażonych jest co najmniej 598 tysięcy osób.

Środa ostatnim dniem przed częściowym lockdownem

W regionie Lacjum (ze stolicą Rzymem) po dwóch miesiącach dzienna liczba zakażeń po raz pierwszy spadła poniżej tysiąca. Najwięcej przypadków nadal notuje się w Wenecji Euganejskiej. Władze tego regionu na północy kraju poinformowały o 3,3 tys. nowych infekcji.

Komentując informacje z tej części kraju, premier Giuseppe Conte powiedział, że panująca tam sytuacja jest "dziwna". - Zakażenia tam rosną, musimy zrozumieć dlaczego - ocenił w wywiadzie telewizyjnym.

Środa jest we Włoszech ostatnim dniem przed częściowym lockdownem, który będzie trwać do 27 grudnia, a następnie od 31 grudnia do początku stycznia.

Koronawirus we Włoszech Reuters

Dwie trzecie Włochów chce się zaszczepić

Tuż przed niedzielną inauguracją szczepień w krajach Unii Europejskiej we Włoszech opublikowano rezultaty sondażu wskazujące, że 67 procent obywateli wyraża gotowość do przyjęcia szczepionki na COVID-19. Odsetek ten wzrasta do 84 procent wśród osób mających więcej niż 65 lat.

Europejska Agencja Leków zdecydowała o autoryzacji szczepionki przeciw COVID-19 firm Pfizer i BioNTech REUTERS

Odnotowano, że także młodzi ludzie w wieku od 18 do 34 lat chcą się zaszczepić. Taki zamiar deklaruje 76 procent z nich.

"Wyniki tego sondażu dowodzą odpowiedzialnej postawy Włochów" - tak podsumował je prezes Instytutu Służby Zdrowia Silvio Brusaferro. Dane te uznał za powód do optymizmu przed masową kampanią szczepień. Celem rozpoczynającej się wkrótce kampanii jest zaszczepienie 42 milionów osób do końca lata.

Włosi chcą szkolić psy do walki z koronawirusem

W Rzymie wyszkolona zostanie grupa psów, by swym węchem potrafiły zidentyfikować zakażenie koronawirusem - ogłosiło tymczasem centrum tresury, gdzie rozpoczęto realizację tego nowatorskiego projektu. Badania wykazały, że psy są w stanie wyczuć zakażenie w pocie człowieka. Czworonogi są w stanie szybko i skutecznie wykryć zakażenie, co potwierdziły wcześniej badania prowadzone na uniwersytecie w Hanowerze. Ich wyniki są podstawą projektu szkolenia, które w specjalistycznym centrum w Wiecznym Mieście będzie trwało około pięciu miesięcy.

Według naukowców skład chemiczny potu różni się w przypadku osób zakażonych SARS-CoV-2 i tych, które nie mają koronawirusa. Tę różnicę potrafią wyczuć psy. Pierwszy etap szkolenia, jak poinformował we wtorek rzymski ośrodek, polega na wykształceniu u psów zdolności stwierdzenia wirusa w przygotowanych próbkach, przypominających zapach potu. Dalszy etap to już kontakt z osobami zakażonymi i tymi bez infekcji.

Autor:pp/adso

Źródło: Reuters, PAP