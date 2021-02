Tragiczna druga fala pandemii we Włoszech

Smutne statystyki dotyczące koronawirusa napływają niezmiennie z Włoch. 52 622 osoby zmarły w tym kraju w trakcie trwania drugiej fali pandemii od początku października do końca stycznia. Jedną piątą z tej liczby zmarłych z powodu COVID-19 odnotowano w Lombardii.

Informację podał w niedzielę krajowy Instytut Służby Zdrowia. Według zawartych w raporcie danych Instytutu w pierwszej fazie pandemii od 21 lutego (pierwszy przypadek śmiertelny) do końca maja zmarło 33 508 osób. W fazie przejściowej od początku czerwca do końca września, gdy doszło do spadku liczby zakażeń, zanotowano 2386 zgonów.