"Zbiorowe szaleństwo". Zniesione restrykcje i setki kar finansowych

W największych miastach tłumy

"Zbiorowym szaleństwem" nazywają włoskie media to, co działo się nocą w Neapolu, gdzie powstały olbrzymie skupiska bawiących się ludzi, w większości bez maseczek. Młodzież pozostała tam mimo nakazanego przez władze zamknięcia lokali. W wielu miejscach zapanował chaos, który wyrwał się spod kontroli - podkreśla się w relacjach.

W Rzymie tłumy wypełniły tradycyjne miejsca nocnego życia: okolice Ponte Milvio, dzielnice San Lorenzo, Testaccio i Zatybrze. By rozproszyć skupiska ludzi siedzących na schodach, murkach i chodnikach, interweniowała straż miejska. W niedzielę rano tłumy rzymian ruszyły nad morze do dzielnicy Ostia.

Mandaty po 400 euro

Żadnej ofiary w Lombardii

Władze Lombardii poinformowały w niedzielę, że w ciągu minionej doby nie zanotowano w tym regionie, epicentrum epidemii we Włoszech, ani jednego zgonu osoby zakażonej. To pierwszy taki dzień od początku kryzysu. Wcześniej Obrona Cywilna ogłosiła codzienny bilans, podając, że w kraju zmarło 50 osób zakażonych. Zastrzeżono zarazem w biuletynie, że nie napłynęły informacje o zmarłych z Lombardii. Następnie władze tego regionu oświadczyły: "W danych pochodzących z sieci szpitali i urzędów stanu cywilnego nie ma sygnałów o zgonach". Stwierdzono tam 285 nowych przypadków zakażeń. Łączny bilans zmarłych w całych Włoszech wzrósł oficjalnie do 32 785. Jest ponad 530 nowych zakażeń. Potwierdzono dotąd 229 tysięcy przypadków koronawirusa. Wyleczonych jest już 140 tysięcy osób.

Kolejny etap luzowania restrykcji

Od poniedziałku Włochy wchodzą w kolejną fazę znoszenia restrykcji. Miłośnicy sportu będą mogli wrócić do siłowni, sal gimnastycznych i na baseny, na co zgodził się rząd Giuseppe Contego. Ostateczne decyzje w tej fazie wychodzenia z kryzysu mogą podejmować władze regionów. W miejscach sportu i rekreacji ze względu na ryzyko zakażeń zmieni się sposób treningów w przypadku dyscyplin wymagających bliskiego kontaktu z drugą osobą. Podstawową zasadą jest zachowanie dystansu społecznego. Zarówno podczas ćwiczeń, jak i w przebieralniach. Wchodząc na basen bądź do siłowni trzeba mieć maseczkę. Wymagana jest też rezerwacja miejsc, by uniknąć skupisk.