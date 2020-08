Włosi opracowali własną szczepionkę. Rusza pierwsza faza testów

Właśnie rozpoczął się pierwszy test szczepionki przeciwko koronawirusowi we Włoszech, a poddana mu wolontariuszka będzie teraz przez kilkanaście tygodni obserwowana. Reporterka Maria Mikołajewska rozmawiała z przedstawicielką włoskiego Narodowego Instytutu Zdrowia. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Po zastrzyku pacjentkę obserwujemy przez cztery godziny, potem idzie do domu. Przez następnych 12 tygodni będziemy sprawdzali dwa aspekty: bezpieczeństwo, czyli to, czy dawka powoduje efekty uboczne oraz reakcję immunologiczną, czyli to, czy produkowane są przeciwciała - wyjaśnia Francesco Vaia, dyrektor medyczny Instytutu Chorób Zakaźnych im. Lazzaro Spallanzani w Rzymie.