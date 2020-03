"Koronawirus negatywny!", "syn cię pozdrawia". Niedosłyszą, ale czytają karteczki od pielęgniarek

"Komunikacja ze starszymi pacjentami, którzy mają problemy słuchu? Pielęgniarki ze szpitala w Pavullo robią to tak. Z łagodnością, która rozgrzewa serca" – czytamy we wpisie Azienda USL di Modena (ochrony zdrowia w prowincji Modena) na Facebooku.

To tam wyzdrowiała 95-latka

Lekarze z północy kraju wykonują obowiązki ponad swoje siły, a ponadto robią co mogą, żeby do Włochów docierały pozytywne informacje. Takie, które podnoszą na duchu. I okazują się potrzebne. "Dziękuję Wam z całego serca, wzruszyliście mnie. Jestem osobą niedosłyszącą i nie zawsze udaje mi się zrozumieć, co ktoś mówi zza tej maseczki" – przyznaje jedna z internautek.

"Jesteście fantastyczni. Mówię to jako osoba niesłysząca i psycholog. Jesteście przykładem na to, że jak się chce, to da się porozumieć, starczy kawałek kartki i pisak" – komentuje inna. "To cudowne… To moja największa obawa podczas całej tej pandemii, bo moi rodzice nie słyszą" – przyznaje kolejna.