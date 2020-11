"Widzę wielkie zaniepokojenie świątecznym obiadem. Martwcie się o to, byście nie musieli zjeść świątecznego obiadu w szpitalu albo co gorsza - już nigdy go nie zjedli - napisała w mediach społecznościowych pielęgniarka z Lombardii, która stała się symbolem walki z pandemią. Podsumowała w ten sposób dyskusję we Włoszech na temat obostrzeń w Boże Narodzenie.

Elena Pagliarini z pogotowia ratunkowego w mieście Cremona na północy Włoch jest bohaterką słynnego zdjęcia, które wiosną obiegło świat, stając się sugestywnym dowodem wycieńczenia personelu medycznego leczącego chorych na COVID-19. Fotografia przedstawią ją, jak w stroju ochronnym i w maseczce śpi wyczerpana, opierając głowę na biurku.

"Widzę wielkie zaniepokojenie świątecznym obiadem"

W sobotę włoskie media nagłośniły to, co pielęgniarka z Lombardii napisała w mediach społecznościowych, odnosząc się do dyskusji o tym, jak można będzie spędzać święta.

"Widzę wielkie zaniepokojenie świątecznym obiadem. Martwcie się o to, byście nie musieli zjeść świątecznego obiadu w szpitalu albo co gorsza byście już nigdy go nie zjedli" - podkreśliła Pagliarini, nagrodzona za swe zaangażowanie przez prezydenta Sergio Mattarellę.

Przyznała również: "Jestem bardzo zaniepokojona. Nie chcę po raz trzeci oglądać tych samych scen. Ja też mam rodzinę, z którą chciałabym być, ale nie będę w tym roku". Jak dodała, Boże Narodzenie spędzi na dyżurze.

Włochy

W sobotę włoskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 686 kolejnych pacjentach, którzy zmarli na COVID-19. W kraju potwierdzono tego dnia 26 323 nowe zakażenia koronawirusem. Dane wskazują na poprawę sytuacji z porównaniu z poprzednimi dniami i stabilizację liczby infekcji. Wykonanych zostało jednego dnia prawie 226 tysięcy testów. Dzień wcześniej zanotowano 827 zgonów i ponad 28 tysięcy nowych przypadków. Bilans zmarłych od początku epidemii wzrósł do 54 363. Koronawirusa wykryto dotychczas u ponad 1,5 miliona mieszkańców Włoch. Wyzdrowiało około 720 tysięcy. Obecnie zakażonych jest co najmniej 789 tysięcy osób.

Tego samego dnia liczba ofiar śmiertelnych związanych z COVID-19 przekroczyła w całej Europie ponad 400 tysięcy - wynika z najnowszego bilansu agencji AFP. Stary Kontynent jest drugą po Ameryce Łacińskiej i Karaibach najbardziej dotkniętą pandemią częścią świata. Do tej pory odnotowano tam łącznie 17 606 370 infekcji. W ciągu ostatnich siedmiu dni w Europie odnotowano 36 147 zgonów. To najwyższy bilans od wybuchu pandemii.

Autor:momo/kab

Źródło: PAP