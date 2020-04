"Okolice szpitala przypominały mi Czarnobyl, wymarłe miasto"

W Brescii znajduje się specjalny parking, na który są zwożone samochody ludzi, którzy przyjechali do szpitali jako kierowcy, ale już nie powrócili, bo zmarli - relacjonował sytuację z Lombardii Paweł Szczuciński, jeden z polskich lekarzy, którzy pojechali do Włoch, by pomagać tamtejszym medykom w walce z pandemią. Stwierdził jednak, że można mówić o "światełku w tunelu", bo maleje codzienny przyrost potwierdzonych przypadków COVID-19 i zmarłych osób zakażonych.

"Przekażemy wiedzę, by lepiej przygotowywać naszych lekarzy na nadejście fali zachorowań"

- Dzięki temu, że mają tak duży materiał (do badań - red.) i dysponują wysokiej klasy naukowcami, byli w stanie opracować protokoły działania. Takie protokoły od nich otrzymaliśmy i będziemy je udostępniać. Przekażemy tę wiedzę, by lepiej przygotowywać naszych lekarzy na nadejście fali zachorowań - mówił Szczuciński.

"Okolice szpitala przypominały mi Czarnobyl"

Opowiadał też, że w Brescii "znajduje się specjalny parking stworzony przez żandarmerię, na który są zwożone samochody ludzi, którzy przyjechali do szpitali jako kierowcy, ale już nie powrócili, bo zmarli w szpitalach". - To daje jakiś ogląd na sytuację - podkreślił gość TVN24.

Szczuciński: widać światełko w tunelu

- Co prawda liczba chorych narasta, ale dziennie o jakieś dwa procent w regionie Brescia. Jeżeli przyrost jest mniejszy niż 10 procent w ciągu dnia - a było tak, że wynosił 30 procent - to jest, z punktu widzenia epidemiologii, pozytyw - wyjaśniał.

- W Polsce też mamy świetnych medyków, ale nie jesteśmy tak rozwinięci jak ten najbogatszy region Włoch, czyli Lombardia. Jeżeli w Polsce by doszło do takiej fali zachorowań jak we Włoszech, może dojść do bardzo dramatycznych sytuacji i decyzji, do których byśmy nie chcieli dopuścić - kto ma być odłączony od respiratora - mówił lekarz.