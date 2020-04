Włoski "pacjent numer jeden" właśnie został ojcem. Po wyzdrowieniu "wyciągnął jeden wniosek"

Jeszcze niedawno mówił lekarzom: - Moim jedynym marzeniem jest być przy narodzinach mojej córeczki. No i spełniło się. Mattia, 38-letni były pacjent, którego oficjalnie uznano za pierwszego zakażonego koronawirusem Włocha, właśnie stał się tatą. Jego żona, Valentina, również pokonała koronawirusa. Szczęśliwa rodzina, cała i zdrowa, przebywa obecnie w domu.

Kobieta właśnie urodziła w mediolańskim szpitalu ich pierwsze dziecko. To córeczka. Nadali jej imię Julia.

Lekarze mówili mu, że da radę

Valentina przechodziła chorobę w końcowym momencie ciąży, do szpitala Luigi Sacco w Mediolanie trafiła w marcu, w 8. miesiącu. Objawy nie były ciężkie i nie dokuczały długo, jej stan był na tyle dobry, że kobietę szybko wypisano do domu.

Niedługo po tym Valentina odezwała się do znajomych na internetowym czacie, jaki utworzyli biegacze z Codogno (jej mąż Mattia prowadzi aktywny tryb życia, biega kilka razy w tygodniu - podają włoskie media). "Cześć wszystkim, z walącym sercem chciałam Wam powiedzieć, że stan Matti'i się poprawia. Ja i moja malutka w brzuchu mamy się dobrze. Nie wiem, jak podziękować Wam za tę bliskość i pomoc, jaką okazaliście, wszyscy byli bardzo pomocni, naprawdę. Ściskam Was mocno" - cytował kobietę włoski dziennik "La Repubblica" 20 marca.

Mattia opuścił placówkę trzy dni później, 23 marca. Media nie zdradzają zbyt wiele szczegółów dotyczących wtorkowego porodu i stanu zdrowia noworodka, nie wiadomo też, czy 38-latek mógł być obecny na sali porodowej. Mała Julia przyszła na świat w szpitalu Buzzi w Mediolanie. Placówka należy do tej samej sieci zakładów opieki zdrowotnej, co szpital, do którego jej mama miesiąc wcześniej trafiła z koronawirusem (Luigi Sacco di Milano).