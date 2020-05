"Pilną potrzebą jest powrót do leczenia okulistycznego". Włoscy lekarze alarmują o "krytycznej sytuacji"

Jaskra, zaćma znalazły się na liście chorób oczu, które od marca nie są leczone we Włoszech z powodu kryzysu epidemicznego. - Pilną potrzebą jest powrót do leczenia okulistycznego obywateli, bo w przeciwnym razie grozi nam dwukrotne zwiększenie liczby osób zepchniętych na margines z powodu utraty wzroku - powiedział w środę prezes Włoskiego Stowarzyszenia Okulistów Matteo Piovella.

Zaznaczył, że w miesiącach kwarantanny odwołane zostały, uznane za niepilne wizyty i zabiegi zarówno w publicznych, jak i prywatnych placówkach służby zdrowia. Jak dodał, sprawiło to, że w "krytycznej sytuacji" znalazły się osoby mające poważne problemy ze wzrokiem.

Piovella podkreślił, że wydłużyły się i tak już bardzo długie kolejki do okulistów w całym kraju. - Nie możemy pozwolić na to, aby takie schorzenia jak retinopatia cukrzycowa czy zwyrodnienie plamki żółtej powróciły do poziomu sprzed 20 lat - oświadczył prezes stowarzyszenia.