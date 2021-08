Włochy chcą zdążyć ze szczepieniami przed rozpoczęciem roku szkolnego. Od niedzieli rusza wielka akcja

Po najbliższej niedzieli we Włoszech rusza masowa akcja szczepienia młodzieży przeciwko COVID-19. Celem jest zaszczepienie 60 procent uczniów z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego.

Plan operacji preferencyjnych szczepień młodych osób, bez konieczności uprzedniej rezerwacji, przedstawił nadzwyczajny komisarz do spraw pandemii generał Francesco Figliuolo. - Od 16 sierpnia będziemy mieli w całym kraju około 10 milionów dawek, co pozwoli nam kontynuować szczepienia w doskonałym tempie - oświadczył generał, cytowany we wtorek przez dziennik "La Stampa". Stwierdził jednocześnie: - Musimy się spieszyć.