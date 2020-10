"Nie może tak dalej być, że gdy ktoś widzi, że ulica nie jest zatłoczona, zdejmuje maseczkę"

Podczas rozmowy z dziennikarzami w Rzymie szef rządu Giuseppe Conte odniósł się do nowego nakazu noszenia maseczek także na otwartej przestrzeni. Poinformował, że obowiązek noszenia maseczki nie dotyczy dzieci do lat 6, osób w chwili uprawiania sportu i mających problemy zdrowotne, które to uniemożliwiają. - Wprowadziliśmy bardziej rygorystyczny krok na tę fazę: od tej pory maseczkę trzeba mieć zawsze przy sobie, kiedy wychodzi się z domu i nakładać ją w każdym przypadku, gdy nie jest się odizolowanym, na przykład na wsi czy w górach - wyjaśnił Conte.