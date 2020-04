Jest zakaz zgromadzeń, więc jak to możliwe, że dziesiątki ludzi odprowadza na cmentarz trumnę brata mafijnego przywódcy?

We Włoszech wciąż obowiązuje zakaz zgromadzeń i nawet pogrzeby odbywają się bez udziału rodziny. Tymczasem w sobotę na Sycylii odbył się uroczysty pochówek niejakiego Rosario Sparacio, w którym wzięli udział krewni i bliscy przyjaciele rodziny. Sprawie przygląda się prokuratura.

Te święta były dla Włochów inne niż zwykle. Koronawirus uniemożliwił spotkania w większym gronie. Jak donoszą włoskie lokalne media, nie wszyscy jednak zastosowali się do rządowych zaleceń. Rodzina i przyjaciele sycylijskiej rodziny Sparacio w sobotę wzięli udział w pogrzebie 70-letniego Rosaria, brata Luigiego "Gino" Sparacio.

59-letni "Gino" aktywnie działał w szeregach mafii Cosa Nostra aż do 1994 roku, kiedy zdecydował się na współpracę ze śledczymi. Od zawsze podkreślał, że jego brat nie miał nic wspólnego z mafią.

"Zostawcie nas w spokoju"

Orszak liczący 39 osób przeszedł od miejsca zamieszkania, aż do cmentarza, na którym pochowano 70-letniego zmarłego - pisze portal "Messina Ora", który opublikował dwa zdjęcia z wydarzenia.

- We Włoszech nie obchodzimy publicznie ani ślubów, ani pogrzebów, więc jak to możliwe, że w Mesynie dziesiątki ludzi odprowadza na cmentarz trumnę brata mafijnego przywódcy? Za katafalkiem Rosario Sparacio jechały samochody, motocykle, przyjaciele - komentuje Claudio Fava, przewodniczący sycylisjkiej komisji do działań antymafijnych.