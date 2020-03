631 zgonów z powodu koronawirusa we Włoszech. Ponad 10 tysięcy zakażonych

Do 631 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem - poinformowała we wtorek Obrona Cywilna. W ciągu doby zanotowano 168 zgonów. W całym kraju jest ponad 10 tysięcy zakażonych.

Na codziennej konferencji prasowej w Rzymie szef Obrony Cywilnej, specjalny komisarz do spraw kryzysu Angelo Borrelli zastrzegł wyraźnie, że zmarłe osoby były zakażone koronawirusem, ale jednocześnie obciążone innymi chorobami. Tym samym we Włoszech zaczyna się mówić o osobach zmarłych "z koronawirusem".

Tych 168 osób "nie zmarło na koronawirusa, ale to ludzie, którzy wśród różnych chorób mieli także koronawirusa" - podkreślił.

Komisarz Borrelli przedstawił statystykę, wskazującą, że 2 procent zmarłych to osoby między 50. a 59. rokiem życia, 8 procent - to 60-latkowie, 32 procent - 70-latkowie, 45 procent - to ludzie w wieku 80-89 lat. 13 procent miało ponad 90 lat.

Według danych krajowego Instytutu Zdrowia około 5-7 procent zakażonych koronawirusem ma mniej niż 30 lat. Jak zaznaczono, to dowodzi, że ta grupa wiekowa jest mniej narażona. - To znaczy też, że ich zachowanie ma kluczową rolę, by uniknąć dalszych zakażeń - oświadczył szef Instytutu Silvio Brusaferro.

Dotychczas z koronawirusa we Włoszech wyleczono 1004 osoby.

"Włochy strefy chronionej"

Rząd wprowadza zakaz zgromadzeń w całym kraju w związku z szerzeniem się koronawirusa - ogłosił w poniedziałek wieczorem premier Włoch Giuseppe Conte. Szkoły i uniwersytety będą zamknięte do 3 kwietnia. Kontroli zostanie poddany też napływ osób z zagranicy.

- Nie będzie więcej czerwonej strefy, nie będzie strefy jeden i dwa. Będą jedne Włochy, Włochy strefy chronionej - wyjaśnił szef rządu. - Obywatele włoscy będą podróżować tak jak dotąd, ale będziemy kontrolować napływ do Włoch - oświadczył Giuseppe Conte.

- Jako rząd podjęliśmy nowe decyzje, jesteśmy świadomi tego, jak trudno jest zmienić wszystkie nasze przyzwyczajenia. Rozumiemy rodziny, młodzież. To przyzwyczajenia, które rozsądnie, z czasem, w świetle naszych zaleceń mogą zostać zmienione, ale czasu nie ma – wyjaśnił. - Jest istotny wzrost zarażeń i zgonów - zaznaczył premier.

Włochy od wtorku są objęte ograniczeniami na terytorium całego kraju PAP/EPA/ANDREA FASANI

Policyjne kontrole osób wjeżdżających do Mediolanu rozpoczęły się w poniedziałek późnym wieczorem. Patrole zatrzymują samochody, pytają o cel przyjazdu i proszą o wypełnienie oświadczeń. Ich wiarygodność ma być potem sprawdzana.

Słowenia i Austria zamykają granice z Włochami

Premier Słowenii Marjan Szarec poinformował we wtorek, że z powodu epidemii koronawirusa nakazał zamknięcie granic z Włochami - podała agencja STA. Decyzja ta nie dotyczy transportu towarowego. Szarec na Twitterze wyjaśnił, że zamknięcie granic dla ruchu pasażerskiego odbędzie się po rekomendacjach z ministerstw zdrowia i spraw wewnętrznych.

Podobną decyzję we wtorek podjął rząd Austrii, który wprowadził zakaz wjazdu dla osób przybywających z Włoch, z wyjątkiem austriackich obywateli, powracających do kraju oraz osób posiadających odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Ryanair i Air France wstrzymują loty

Irlandzki Ryanair od północy w środę 11 marca zawiesza wszystkie loty krajowe we Włoszech, a od piątku 13 marca wszystkie rejsy międzynarodowe do i z Włoch. W obu przypadkach loty zostają zawieszone do 8 kwietnia do północy - poinformował we wtorek przewoźnik.

Ryanair z Polski do Włoch lata m.in. z lotniska w Modlinie, a także z Gdańska, Katowic i Krakowa.

Na podobny krok zdecydowały się linie lotnicze Air France. Francuski przewoźnik wstrzymuje wszystkie loty do Włoch od 14 marca do 3 kwietnia - poinformował rzecznik prasowy linii, cytowany przez agencję Reutera.

pp//now

Źródło: PAP, Reuters