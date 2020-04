"Jak dobrze być znowu wolnym, to wszystko dzięki wam". Wyjątkowe nagranie ze szpitalnego oddziału

Walczą o życie, ale też, choć zmęczeni, pozują do zdjęć, cieszą się razem z wyzdrowiałymi pacjentami, tańczą, podają sobie piłkę. Film z oddziału intensywnej terapii szpitala w Sestri Levante pokazuje zarówno trudną pracę medyków, jak i radosne momenty.

"Jak dobrze być znowu wolnym, to wszystko dzięki wam!"

Na nagraniu widać pielęgniarki uwijające się w magazynie wypełnionym pudłami z lekami; pracowników, którzy nawzajem dezynfekują sobie stroje i odkażają korytarze. Nie brakuje ciepłych ujęć. Pacjent, jeszcze na łóżku, ale już szykujący się do opuszczenia lecznicy, pisze markerem na tablicy podziękowania dla personelu. Inny podaje sobie z pracownikiem personelu piłkę.

Pracownicy szpitala widoczni na filmie machają do kamery, tańczą, cieszą się, kiedy wypisują wzruszonych pacjentów do domu. - Jak dobrze znowu być wolnym, to wszystko dzięki wam! Piękne, piękne - mówi jeden z nich.