"Nie dotykajcie oczu, ust, nosa". Muzyczna instrukcja dla opornych

Im więcej komunikatów o konieczności zachowania higieny, tym lepiej. W sieci pojawiają się różne apele i zalecenia dotyczące tego, czego nie wolno, a co powinno się robić w ramach walki z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Do akcji dołączyła grupa muzyków zespołu "Rimbamband".

Każde zalecenie pokazują osobiście

Zaczyna dwóch mężczyzn ubranych w eleganckie marynarki. Na początku pokazują jak dokładnie myć ręce. Napisy na dole ekranu podpowiadają, że należy wykonywać tę czynność przez minimum dwadzieścia sekund, co faktycznie przez pierwszą część filmu robią. Później instruują, jak się witać i jak kichać. "Żadnego imprezowania" - czuli się w obowiązku dodać z racji znanej wszystkim, towarzyskiej natury Włochów.

Do opisu nagrania dodają jeszcze: "Nagraliśmy to wideo przed wejściem w życie dekretu, który rozszerza czerwoną strefę na całe Włochy. (...) Zdezynfekowaliśmy ręce przed, podczas i po nagraniu. Pracowaliśmy w bezpiecznych warunkach, ale teraz, zatrzymujemy się i my. (...) #Zostajemywdomu."