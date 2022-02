Karetka w samolocie i walka z czasem. Przegrana. Nie żyje dwulatka zakażona koronawirusem

Nie żyje dwuletnia dziewczynka, która była zakażona koronawirusem - informują włoskie media. Dziecko zmarło w rzymskim Szpitalu Pediatrycznym Dzieciątka Jezus. Służby przetransportowały tam pacjentkę z południa kraju specjalnym samolotem, do którego wprowadzono ambulans. Niestety, kiedy przyjęto ją w placówce w Rzymie, stan był już bardzo ciężki.

Do szpitala w Rzymie dziewczynka trafiła w sobotę. Już nie oddychała samodzielnie. "Była w ciężkim stanie, miała ostrą niewydolność oddechową, jej organizm nie był w stanie pełnić poprawnie wszystkich procesów życiowych" - przekazali medycy ze szpitala Dzieciątka Jezus w niedzielę, kiedy publicznie ogłaszali informację o tym, że mimo kilkugodzinnych starań, życia dziecka nie udało się uratować. "Personel szpitala, rodzina i bliscy są od niedzieli pogrążeni w głębokiej żałobie" - podał portal romatoday.

Na OIOM stołecznego szpitala dziecko dotarło z południa kraju, z regionu Kalabria. Do pierwszego z trzech szpitali, w których próbowano jej pomóc, trafiła w ubiegłym tygodniu.

Pacjentka w karetce, karetka w samolocie

Wszystko zaczęło się od obserwacji rodziców, którzy zauważyli u swojej córki nasilenie objawów "grypopodobnych". Zawieźli ją do placówki w Crotone, w prowincji, gdzie mieszkali. U dziecka potwierdzono zakażenie koronawirusem. "Tam lekarze podjęli decyzję o przeniesieniu pacjentki do szpitala w Catanzaro, który ma na wyposażeniu bardziej profesjonalną aparaturę do leczenia takiej choroby w zaawansowanym stadium" - informował w niedzielę dziennik "Il Giorno".