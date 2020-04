W ciągu jednego dnia wyszła na zakupy 11 razy. Włoszka ukarana grzywną

Starsza pani, mieszkanka Grado na północy Włoch, mimo przepisów ograniczających możliwość opuszczania domu, wyszła w ciągu jednego dnia na zakupy 11 razy. Została ukarana grzywną - podał we wtorek wydawany w Trieście dziennik "Il Piccolo".

Jak się okazało, seniorka 11-krotnie opuszczała miejsce zamieszkania i szła do sklepu. Przy kolejnym akcie niesubordynacji, kobieta została ukarana grzywną w wysokości 280 euro (ok. 1250 zł). Jeśli nie zapłaci jej w ciągu miesiąca, kwota wrośnie do 400 euro (ponad 1800 zł).