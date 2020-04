Wokół szaleje epidemia, a tam nie zachorował nikt. Cudowna woda, przeciwciała czy po prostu izolacja?

O tych miasteczkach nigdy nie mówiło się aż tyle. Ferrera Erbognone leży w Lombardii, pierwszej europejskiej "ofierze" koronawirusa. Jedna poczta, jedna stacja kolejowa, około 2000 mieszkańców. Przypadków zakażenia - zero. Podobnie w piemonckim Montaldo Torinese, gdzie żyje kilkaset osób, do tej pory wszyscy zdrowi, choć wokół szaleje epidemia. O miejscowości napisał nawet brytyjski "The Guardian", przypominając legendę o wodzie, która uzdrowiła armię Napoleona.