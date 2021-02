Salvini za zakupem rosyjskiej szczepionki. "Jeśli działa i jest stosowana w wielu krajach, dlaczego nie?"

"Jeśli działa i jest stosowana, dlaczego nie?"

- Biorąc pod uwagę to, że Europa nie przysyła tyle, ile obiecała, słuszne byłoby, aby włoski rząd w oczekiwaniu na rozpoczęcie pożądanej produkcji krajowej zaczął szukać za granicą tego, co jest potrzebne, by zwalczyć COVID-19. Zdrowie obywateli nie pozwala na dalsze opóźnienia, marnotrawstwo czy błędy - stwierdził przywódca Ligi. Odnosząc się do Sputnika V, pytał: "Jeśli działa i jest stosowany w wielu krajach, na przykład na Węgrzech, to dlaczego nie?".