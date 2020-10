"Przeszliśmy od liniowego wzrostu przypadków COVID-19 do gwałtownego przyrostu"

Włoskie ministerstwo zdrowia poinformowało wcześniej w środę, że w ciągu ostatniej doby w kraju na COVID-19 zmarło 127 osób oraz potwierdzono ponad 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To największy dobowy przyrost infekcji od początku epidemii. Łączna liczba zmarłych z powodu COVID-19 wzrosła we Włoszech do 36 832, a zakażeń do blisko 450 tysięcy.