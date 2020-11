"To nie były osoby niezbędne dla wysiłku produkcyjnego". Polityk tłumaczy się ze słów o zmarłych na COVID-19

Oburzenie wywołały słowa szefa władz włoskiej Ligurii Giovanni Toti, który napisał na Twitterze, że większość zmarłych w tym regionie na COVID-19 "to nie były osoby niezbędne dla wysiłku produkcyjnego kraju". Tłumaczy teraz, że został źle zrozumiany i podkreśla, że trzeba chronić seniorów.

Szef władz regionu Liguria Giovanni Toti napisał na swoim profilu w niedzielę: "Podczas gdy nasz ból wywołuje każda ofiara COVID-19, musimy wziąć pod uwagę te dane: tylko wczoraj wśród 25 zmarłych w Ligurii 22 to byli pacjenci w bardzo zaawansowanym wieku. Osoby w większości na emeryturze, które nie są niezbędne dla wysiłku produkcyjnego kraju, ale które trzeba jednak chronić".

Słowa opinia publiczna przyjęła z oburzeniem i niedowierzaniem. "Powiedzcie mi, że to nieprawda" - tak zareagował znany wirusolog profesor Roberto Burioni.

Politycy wielu opcji zażądali, by szef władz regionalnych przeprosił osoby starsze. Jego słowa uznano za "niemoralne".

Szef władz Ligurii przekonuje, że jego słowa o seniorach był elementem "szerszej" refleksji

"Nasi seniorzy są najbardziej dotknięci przez wirusa, to osoby głównie na emeryturze, które mogą więcej pozostawać w domu i być bardziej chronione" - wyjaśniał lokalny polityk z Genui.

Koronawirus we Włoszech

297 osób zmarło w ciągu doby we Włoszech na COVID-19, co jest najwyższą liczbą od kilku miesięcy. Potwierdzono 31758 następnych zakażeń koronawirusem - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Dzienna liczba wykonanych testów to ponad 215 tys.