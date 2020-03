Ponad 10 tysięcy zmarłych we Włoszech. "Widzieliśmy sceny, których nie będzie można zapomnieć"

W ciągu ostatniej doby we Włoszech zmarło blisko 900 osób zakażonych koronawirusem. Łącznie zanotowano 10 023 zgony, a liczba chorych na COVID-19 przekroczyła 92 tysiące. Dzień wcześniej prezydent Włoch Sergio Mattarella mówił w orędziu, że "poczucie odpowiedzialności obywateli to najważniejsze dobro, na które może liczyć państwo demokratyczne w takich momentach, jak ten".

W sobotę włoska Obrona Cywilna przedstawiła dane, z których wynika, że w ciągu ostatnich 24 godzin we Włoszech zmarło 889 osób zakażonych koronawirusem. Od początku epidemii odnotowano tam łącznie 10 023 zgony. Poinformowano także, że ogólna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła z z 86 498 w piątek do 92 472 w sobotę.

"Widzieliśmy sceny, których nie będzie można zapomnieć"

W piątek prezydent Włoch Sergio Mattarella wygłosił orędzie do obywateli, w którym oddał hołd osobom, które zmarły w czasie pandemii i przypomniał o ofiarach wśród pracowników służby zdrowia.

We Włoszech rośnie liczba zmarłych z powodu COVID-19

Mattarella stwierdził, że całe Włochy dają w tych dniach dowody "wielkodusznej solidarności", co - jak zaznaczył - budzi podziw przywódców innych krajów, o czym może się przekonać w kontaktach z nimi. Z uznaniem wyraził się też o postawie swoich rodaków, którzy jego zdaniem w zdecydowanej większości dowiedli poczucia "obywatelskiego obowiązku" w obliczu wyrzeczeń, o jakie prosi rząd. Mówił, że niektóre z nich "przynoszą pozytywne rezultaty, co umacnia potrzebę ich ścisłego przestrzegania tak długo, jak to będzie konieczne".