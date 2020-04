"To zdjęcie jest symbolem odrodzenia. Ale trwamy z podniesioną gardą"

To był świt po skończonym dyżurze 46. dnia pracy. Od początku włoskiej wojny medyków z koronawirusem minęło już prawie siedem tygodni. Lekarze ze zdjęcia zdążyli przywyknąć do co najmniej dwunastogodzinnych, nocnych zmian w szpitalu w Cremonie w regionie Lombardia. Tego dnia, gdy około godziny 6 rano zmienili ich koledzy z porannej zmiany, w końcu znaleźli kilka minut dla siebie, na podziękowanie za współpracę.