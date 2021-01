"La Repubblica": co najmniej 100 tysięcy osób zaszczepiono poza kolejką. Będzie kontrola

Co najmniej 100 tysięcy osób zaszczepiło się we Włoszech przeciwko COVID-19 poza kolejką - podaje we wtorek dziennik "La Repubblica". Wyjaśnia, że są wśród nich krewni pracowników służby zdrowia, adwokat, księża, lokalni politycy. Gazeta informuje, że będzie kontrola list osób zaszczepionych, by sprawdzić, czy nie doszło do naruszenia przepisów.