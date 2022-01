Koronawirus we Włoszech. Jedna czwarta zakażonych to osoby w wieku poniżej 20 lat

Włoskie stowarzyszenie pediatrów informuje, że jedna czwarta obecnie zakażonych koronawirusem w kraju to osoby w wieku poniżej 20 lat. W poniedziałek stwierdzono ponad 68 tysięcy nowych infekcji i poinformowano o 140 zmarłych na COVID-19.

Na tydzień przed otwarciem większości szkół po feriach prezes stowarzyszenia pediatrów Annamaria Staiano zaznaczyła, że przypadki koronawirusa wśród dzieci i młodzieży "rosną znacząco". Jedna czwarta obecnie zakażonych koronawirusem we Włoszech ma poniżej 20 lat - poinformowało w poniedziałek stowarzyszenie pediatrów. W ciągu ostatniego miesiąca hospitalizowano 800 chorych na COVID-19 z tej grupy wiekowej.

Największy wzrost notuje się w grupie 16-19 lat. Tłumaczy się to także tym, że wiele z tych osób nie otrzymało jeszcze trzeciej dawki szczepionki. Jednocześnie Staiano zwróciła uwagę na to, że nie ma jeszcze masowego zainteresowania szczepieniami dzieci w wieku od 5 do 11 lat, rozpoczętymi w grudniu. Dotychczas zaszczepiono 340 tysięcy z 3 milionów najmłodszych, czyli około 9 procent.

W szpitalu w Turynie przebywa miesięczny noworodek chory na COVID-19.

Zakażenia wśród pasażerów statku wycieczkowego

Około 150 pasażerów statku wycieczkowego, który wpłynął w poniedziałek do portu w Genui we Włoszech, jest zakażonych koronawirusem - podała agencja Ansa. Większość pasażerów na pokładzie luksusowej jednostki MSC Grandiosa, która przypłynęła z Marsylii, to Włosi.

Zakażenia wśród pasażerów statku wycieczkowego LUCA ZENNARO/PAP/EPA

Testy zostały wykonane u uczestników rejsu tuż przed ich zejściem na ląd. Wszyscy zakażeni przebywają w izolacji w swoich kajutach. Rozpoczęły się przygotowania do organizacji powrotu Włochów do ich domów środkami transportu, które zapewni armator.

Cudzoziemcy z pozytywnym wynikiem testu zostaną umieszczeni w jednym z ośrodków medycznych. Wycieczkowiec odpłynie w kierunku następnego portu - Civitavecchia niedaleko Rzymu - dopiero po zakończeniu jego dezynfekcji.

Sytuacja epidemiczna we Włoszech

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek, że jednego dnia wykonanych zostało 445 tysięcy testów. Ponad 68 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem i 140 zmarłych na COVID-19 - to dane z ostatniej doby we Włoszech. Do szpitala trafiło ponad 600 chorych.

Koronawirus we Włoszech MASSIMO PERCOSSI/PAP/EPA

Liczba pacjentów z COVID-19 na oddziałach intensywnej terapii wzrosła o 32, do ponad 1350. Na pozostałych oddziałach covidowych jest około 12,3 tysiąca chorych - przybyło ich 577.

Organizacje medyczne podały, że zakażonych jest około 13 tysięcy pracowników ochrony zdrowia, co zaczyna powodować problemy związane z brakiem personelu w szpitalach. Na razie, jak zapewniono, nie są one poważne i nie został zamknięty żaden oddział.

Autor:asty/kab

Źródło: PAP