Spada krzywa zakażeń we Włoszech. "Ale nie możemy łudzić się, że sytuacja rozwiąże się sama"

Szef włoskiego Instytutu Zdrowia Silvio Brusaferro poinformował w piątek, że w kraju wyraźnie spada krzywa zakażeń koronawirusem. - To pozytywny sygnał, ale nie powinien prowadzić nas do obniżenia czujności - ostrzegł. Według najnowszego bilansu, od początku epidemii we Włoszech zmarło 109 zakażonych koronawirusem lekarzy.